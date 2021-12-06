180 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+87), Кандалакшском районе (+18) и Североморске (+16).

Правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом проводит работу, чтобы предотвратить распространение в России «омикрон»-штамма этой инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ранее глава государства Владимир Путин поручал подготовить федеральный и региональные планы действий по предотвращению распространения штамма «омикрон».

26 ноября ВОЗ обозначила штамм, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». У этой разновидности имеется большое число мутаций, и существующие вакцины могут быть не эффективными против них. Штамм «омикрон» потенциально может распространяться быстрее других.