26 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

В преддверии праздника губернатор Андрей Чибис выразил благодарность сотрудникам транспортных предприятий.

Общественный транспорт Мурманска среди всех регионов страны является одним из самых современных. Это неотъемлемая заслуга всех тех, кто трудится в данной сфере.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы и дальше внимательным образом будем относиться к сфере транспортного обеспечения … Спасибо вам огромное за ваш труд».

Лучшие сотрудники транспортной сферы за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие пассажирского транспорта получили от губернатора не только слова благодарности, но и подарки.

За последнее время при поддержке правительства Мурманской области автопарк обновили. Теперь в нём современные и комфортные автобусы и троллейбусы.

Андрей Самохин, директор компании «Фаворит»: «Мы будем стараться поддерживать новый парк автобусов для того, чтобы соблюдать расписание и, чтобы люди были довольны».

Олег Ушаков, директор предприятия «Североморское АТП»: «Это наша основная цель – работать на маршрутах и обновлять состав, чтобы радовать наших пассажиров».

На этом этапе развитие областной транспортной сети не останавливается. Непрерывное повышение уровня комфорта – основная задача.

После церемонии награждения работники транспортной сферы смогли задать губернатору волнующие вопросы и поблагодарить за поддержку.