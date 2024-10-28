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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.24 19:30

26 октября, в юбилейную годовщину Петсамо-Киркенесской операции, на мемориальном комплексе «Долина Славы» состоялось зажжение Вечного огня

Почётные места были отведены ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Их лица сосредоточенны, в руках гвоздики, флаги».

Но не только ветераны приехали на торжественную церемонию. Здесь были и школьники, в красивой форме юнармейцы из Колы и других городов Мурманской области. И молодёжь из Ковдора тоже здесь, чтобы почтить память павших. Ребята – хранители истории из военно-патриотического клуба «Вулкан». Все собравшиеся с трепетом ждут начала торжественного события.

И вот она – святыня – капсула Вечного огня из мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Самый большой памятник Мурманска – «Алёша» – поделился частичкой народной памяти о военных годах.

Волнение нарастает. Уже вынесен флаг, звучат мелодии военного оркестра.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Поздравляю с этим очень важным, знаковым событием всех тех, кто живёт на севере, с юбилеем нашей заполярной Победы! И мы договаривались в прошлом году, чтобы он – мемориал «Долина Славы» - был доступен и функционален круглогодично».

Слова губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса и других известных лиц нашего края не оставили никого равнодушными.

Начался самый ответственный момент – зажигание Вечного огня. Яркие языки пламени взметнулись к небу. Кажется, что от лучей сегодняшнего солнца и от этого огня в Долине стало теплее, радостнее.

Далее состоялось возложение венков и цветов в знак памяти о погибших.

Под звуки оркестра, чеканя шаг, мимо зрителей прошёл парадный строй защитников нашей Родины. Завершил официальную часть митинга марш военных и вынос знамени.

Вечному огню подошёл сегодня каждый, кто был в Долине Славы. Людская река не кончалась: гвоздики, алые знамёна, море цветов. И золотыми буквами впечатанные названия воинских частей 14-й армии, разгромившие фашистов на севере Европы».

По окончании митинга люди направились к новому зданию музейно-выставочного комплекса «Долина Славы». Там была проведена первая экскурсия для руководителей нашей области с показом военных фотографий, экспонатов, карт и схем.

Музейно-выставочный комплекс «Долина Славы» современный, там есть интерактивные стенды, военные документы. На большом экране можно показывать киноленты.

В это же время работал военно-полевой лагерь, развёрнутый неподалёку в лесу у подножия горы Круглая. Там были палатки, танк, выставки. Например, разложены экспонаты стрелкового оружия.

Военнослужащий 61-й бригады морской пехоты: «Мы представляем вооружение морской пехоты 61-й бригады Северного флота. Это наше штатное вооружение, которое сейчас мы имеем, которым мы пользуемся. Здесь, естественно, не всё представлено, потому что основная наша часть на СВО. Снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, два вида пулемётов, гранатомёт».

Татьяна Вялая, патриотический отряд Оленегорска: «Сегодня помогаем фронту заготавливать хвою для самого знаменитого хвойного напитка, а также брусничник – для того, чтобы бойцы Красной Армии смогли как можно быстрее вставать на ноги, чтобы у них не было дефицита витамина С и лучше работал иммунитет».

Командир поискового отряда из Никеля Вадим Негонов: «Рассказываем про оборону Заполярья, рассказываем про Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну. Рассказываем, показываем, как здесь дрались с фашизмом, как его победили в конце концов, чтобы там кто ни говорил. Победили тогда, победим и сейчас».

Солдатская каша из котлов полевой кухни оказалась самой вкусной, а горячий чай с хлебом стали приятным дополнением завершающей стадии торжественного мероприятия.

Комментарии

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