26 профессий, которые востребованы в Заполярье

26 профессий и 39 специальностей вошли в перечень востребованных и перспективных в регионе. Документ утверждён в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы».

Он подразумевает повышение престижа рабочих специальностей и определяет приоритеты подготовки кадров. Значительная часть специальностей из топ-листа связана с машиностроительной, строительной, транспортной или судоремонтной отраслями. В перечень также вошли профессии для энергетической, горнодобывающей, рыбопромышленной отраслей, сферы информационных технологий, медицины, образования, а также сферы сервиса и услуг.

С полным списком можно ознакомиться на сайте правительства региона.