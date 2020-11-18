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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.20 19:30

260 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

5 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Регион преодолел отметку в 24 тысячи инфицированных с начала тестирования. Больше всего заболевших в Мурманске (+111), Кандалакшском районе (+32) и Мончегорске (+32). В области сохраняется непростая эпидемическая ситуация, поэтому важно соблюдать элементарные правила безопасности.  В общественных метах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В региональном Минздраве так же сообщили, что за счёт средств областного бюджета бесплатные противовирусные лекарства получили более 45 тысяч пациентов с ОРВИ и COVID-19. В ковидных стационарах создан пятикратный запас препаратов в пересчёте на курсовые дозы.

Спортивные соревнования с учётом эпидемической обстановки возобновили в Мурманской области. Основные условия: отсутствие зрителей и соблюдение санитарных правил.

Соревнования вернут для того, чтобы выявить сильнейших спортсменов и сформировать муниципальные и региональные сборные команды, а также для того, чтобы спортсмены имели возможность выполнить разряды. До Нового года планируют организовать 19 региональных состязаний по 11 олимпийским видам спорта и одному не олимпийскому - хоккею с мячом. Участники и персонал мероприятий пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию за счёт областного бюджета.

314 тысяч человек в Мурманской области привились от гриппа

Это более чем 80% от планового показателя. Вакцинация от гриппа особенно важна в этом году, так как одновременное заражение и гриппом, и коронавирусом - большой риск для жизни и здоровья. Прививку против сезонного гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Для этого нужен паспорт и страховой полис. Информация о проведении вакцинации размещена на сайтах медицинских учреждений.

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Андрей
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Константин
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Евгений_М
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