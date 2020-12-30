264 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+130), Североморске (+31) и Кандалакшском районе (+22).

Стало известно, что с 30 декабря Кандалакшский кинотеатр сможет возобновить работу. Кинопредприятие на юге области не вышло из ограничений 17 декабря, как это сделали другие кинозалы области. Из-за особенной санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете главный санитарный врач рекомендовал продлить ограничение на работу кинотеатра в Кандалакше.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что предприятию разрешат принять посетителей в канун Нового года.