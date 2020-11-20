267 новых случаев заболевания COVID -19 выявлено в Мурманской области

8 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Стабильно высокий уровень заболеваемости в Мурманске (+97) человек. Так же немало инфицированных в Кандалакшском районе (+38) и Североморске (+29).

Только государственные заполярные лаборатории выполнили более 555 тысяч тестов на коронавирус. Многие надеются, что пандемию сможет остановить вакцина. Напомним, таких препаратов в России уже три. Это «Спутник V» института им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» - научного центра «Вектор» и вакцина Центра имени Чумакова РАН. Первая из списка, вероятно, что уже ближайшее время станет массово распространяться по медицинским учреждениями страны.