268 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за прошедшие сутки в Мурманской области

7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+152), Кандалакшском районе (+34) и Североморске (+27).

Министерство здравоохранения России включило преподавателей в группу риска первого уровня. Это значит, что они имеют право на вакцину от коронавируса в приоритетном порядке. Региональное Министерство образования и науки уже сообщило образовательным организациям о необходимости составить и направить списки учителей, желающих вакцинироваться. Так же в ведомстве отмечают что этот процесс – добровольный. Кроме того, есть целый список противопоказаний, из-за которых желающие, наоборот, не смогут её получить.

«Ковидные» ограничения могут снять к ноябрю 2021 года, заявил директор Центра именит Гамалеи Александр Гинцбург.

Микробиолог отметил, что при вакцинации 70% населения эпидемический процесс станет управляемым, бесконтрольная передача штамма этого вируса между людьми прекратится. С этого момента можно жить в нормальных условиях, без ограничений. Таких показателей, по мнению Гинцбурга, при нынешних темпах производства препарата можно будет добиться к ноябрю 2021 года.

Напомним, что в Центре имени Гамалеи была разработана первая отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V». Она доказала свою безопасность и эффективность и была одобрена в том числе для пожилых людей.