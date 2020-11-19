269 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

8 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+111), Кандалакшском районе (+35) и Североморске (+30).

Напомним, что во всех регионах страны действует масочный режим и Мурманск не исключение. У нас так же запрещены массовые развлекательные мероприятия. Точки общепита работают только до 23 часов.