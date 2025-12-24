27 декабря у МЧС России юбилей

Уже 35 лет спасатели стоят на страже и первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях.

На краю земли – это буквальное понятие, ведь база мурманских спасателей расположилась прямо у вод Кольского залива. В Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России готовят спецназ спасения и держат наготове технику, для которой экстрим – стандартная каждодневная работа. Административное здание – на первом этаже дежурный, который всегда готов принять вызов и включить сигнал тревоги.

Считаные минуты, чтобы собраться и отправиться в путь. Автомобиль, который чаще всего и спешит на помощь, вмещает в себя помимо спасателей целую уйму вещей, которые могут пригодится для поиска людей, оказания первой помощи и транспортировки пострадавших. ДТП, задымление, происшествия на воде, высоте и под землей, бытовые несчастья и стихийные бедствия - спасатели готовы ко всему.

Марк Мартемьянов, спасатель 2 класса Мурманского арктического спасательного центра МЧС России: «Это кусачки, которые всё перерезают».

Каждый такой инструмент весит от 10 килограммов и питается от гидравлической станции, либо ручного насоса. Физическая сила и выносливость – то, что выручает спасателей не меньше, чем техника. Спасатель – это, своего рода, универсал. Он и врач, и сварщик, и психолог, и альпинист.

Главное в таком деле – опыт. Вячеслав Игоревич уже 31 год спасатель, он признается, что по началу тоже не всё мог преодолеть.

Вячеслав Гришко, спасатель 1 класса Мурманского арктического спасательного центра МЧС России: «Я тоже боялся и на карачках выползал к карнизу, чтобы посмотреть вниз. А потом ничего, привык».

Для таких работ нужна сноровка, выносливость и правильная техника действий. Все эти навыки спасатели регулярно отрабатывают в спортивном зале и учебном классе.

Что ещё есть у спасателей? Кабинет с топографическими картами.

На базе у спасателей есть и раздевалки, где хранятся личные вещи и рюкзаки со специальной арктической формой - всё-таки север. А запретить рыбакам ловить рыбу в экстремальные морозы никто не может.

Спасатели работают сутками, поэтому приём пищи у них по расписанию. Есть и меню, хотя срочный вызов всегда может нарушить планы. Спальная зона - работа сутками, поэтому иногда требуется отдых. Но даже в этом случае спасатель всегда должен отреагировать на тревожный вызов.

Марк Мартемьянов, спасатель 2 класса Мурманского арктического спасательного центра МЧС России: «Мы должны быть постоянно на связи».

В арктической зоне, особенно в полярную ночь, поиск человека и транспортировка пострадавших – невероятно сложные задачи. Поэтому и техники у арктического комплексного аварийно-спасательного центра много. Вертолёт, катера, лодки, снегоходы и вездеходы.

Опыт и профессионализм спасателей вселяют уверенность. Если случится беда – они уже в пути и сделают всё, чтобы спасти вашу жизнь.

День МЧС России – это не просто праздник. Это день, когда сотни тысяч специалистов по всей стране и в Заполярье продолжают нести свою вахту. Они готовы в любую минуту прийти на помощь.