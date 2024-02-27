27 февраля - Международный день полярного медведя

В этот день необычным видеосюжетом о косолапых поделились учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Опытные исследователи Арктики с большим уважением говорят об этом хищнике и всегда подчеркивают, что относиться к нему легкомысленно нельзя. Встреча с белым медведем несёт в себе большую опасность для человека.

Это умный и умелый охотник весом до 600 кг и длиной до 3 метров, с хорошо развитыми обонянием, слухом и зрением. По данным исследователей, около 100 тысяч лет назад на Земле обитал более крупный подвид – гигантский белый медведь, который значительно превышал по размерам современные особи. Судить о его размерах можно по единственной найденной в плейстоценовых отложениях локтевой кости, хранящейся в настоящее время в Великобритании. Вероятно, он занимал промежуточное положение между бурым и современным белым медведем.