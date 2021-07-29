27 кустов конопли изъяли полицейские у «любителя» растений, содержащих наркотические средства

Запрещенную оранжерею он обустроил в подвале собственного гаража в Коле.

Сначала оперативники обнаружили уже готовую продукцию - 300 граммов высушенных листьев. Такой гербарий житель Колы хранил на верстаке, особенно и не скрывая от посторонних глаз. А вот оранжерея с растениями была спрятана, предприимчивый «садовод» разместил её поглубже и подальше - в подвале.

В отношении нарушителя закона возбуждено уголовное, ему грозит до 10 лет лишения свободы.