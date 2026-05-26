27 лет труда, виртуозной музыки и любви к своему делу
Музыкальная история Ольги Ласкиной началась в детстве. В семье маленькую девочку видели будущим артистом и даже купили ей фортепиано. Однако Ольга выбрала струнно-смычковые инструменты, а именно контрабас, который в среднем весит от 10 до 15 килограммов и является основой любого оркестра. Тяжело не только поднять, но и овладеть. Руки и пальцы музыканта должны быть готовы к большим физическим нагрузкам.
В программе, которая для Ольги Ласкиной стала официальным завершением в карьере, прозвучали произведения Астора Пьяццолла и Роберто ди Марино.
Завершение творческой карьеры для Ольги очень волнительный момент, ведь музыка – значительная часть её жизни. И северянка признаётся, что от приглашения поучаствовать в больших проектах не в силах отказаться, но всё же теперь в её жизни другие приоритеты.
Ольга Ласкина, контрабасистка: «У меня планов никаких нет, у меня семья на первом месте. Внучка идёт в первый класс, я буду по возможности с ней заниматься».
Ольга Ласкина - не только выдающийся музыкант, но и большой пример для юных творческих деятелей. Её история - это вдохновляющая композиция любви, усердия и смелости, после прослушивания которой не захочется откладывать жизнь на потом.