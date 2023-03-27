27 марта – День войск национальной гвардии Российской Федерации

В её состав включены мобильные отряды особого назначения, специальные отряды быстрого реагирования, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Благодаря авиационным полкам и эскадрильям войска правопорядка мобильны и могут эффективно выполняют задачи на всей территории страны и за её пределами. Войска национальной гвардии участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Под надёжной охраной войск находятся важные государственные объекты: атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности. Со стороны акваторий их защищают морские части войск.