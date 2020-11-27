27 ноября в России отмечают День морской пехоты

К поздравлениям присоединился и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Сегодня в составе флота действует отдельная Киркенесская Краснознамённая бригада, личный состав которой обеспечивает охрану и оборону кораблей в дальних походах в различные районы Мирового океана и в Арктику, принимает участие в различных учениях.

На сайте Министерства обороны к празднику опубликовали видеоролик, посвященный работе «чёрных беретов».

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