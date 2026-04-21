27 педагогов приняли участие в региональном этапе «Учитель года Мурманской области»

Открытие конкурса провели в Министерстве образования и науки нашего региона.

Наталья Роскина работает в школе уже 4 года. Выбор профессии был связан с педагогическим опытом мамы. В конкурсе она участвует третий раз, а до этого пробовала свои силы в «Педагогическом дебюте». Сейчас Наталья идёт на основную номинацию «Учитель года». В следующем году ей предстоит выпустить пять девятых классов.

Наталья Роскина, учитель математики школы №49 г. Мурманск: «Я решила стать учителем после того, как сама стала мамой. И поняла то, что мне очень нравится работать с детьми, учить детей чему-то новому. И в какой-то момент своей жизни я поняла, что мне действительно очень хочется попробовать себя учителем. Поэтому я пошла работать в школу, учителем математики. Я получаю огромное удовольствие от горящих глаз моих учеников».

Первым испытанием для конкурсантов стало педагогическое интервью. На нём учителя отвечали на вопросы, демонстрировали общую культуру, профессиональную компетентность и личностные качества.

В Североморске провели аналогичные испытания. Также в программе конкурса открытый урок. Участники называют его главным этапом, где показывают своё педагогическое мастерство. Финалисты дополнительно проводили мастер-классы для коллег.

Дарья Морозова, учитель биологии лицея №1 ЗАТО г. Североморск: «Профессия учитель действительно принимает на себя много вызовов. Но когда ты видишь горящие глаза детей, конечно же, не возникает вопросов в контексте того, почему я выбрала эту профессию. А самое главное, дети меня заряжают, а благодаря им я могу заряжать их».

Дмитрий Левитес, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель России: «Сегодняшние учителя, как я уже сказал, они заложники новой модели школьного обучения. Той самой, где правит бал, регулярный менеджмент, эффективный преподаватель. Они вынуждены работать так. Таковы условия. Но когда они выходят на конкурс, когда глазенки-то загораются, ты видишь, что учитель остался учителем».

Этот конкурс объединяет не просто педагогов, а единомышленников, влюбленных в свою профессию.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Самое главное, это не стены, это не то оборудование, которое мы приобретаем, а люди. Люди, которые любят свою профессию, которые каждый день складывают душу и знания в наших детей. А у них уже есть очень хорошие результаты. И количество ребят, которые стали победителями, призёрами регионального, федерального уровней, у нас выросло в различных конкурсных мероприятиях».

По словам конкурсантов, данное состязание стимулирует к развитию. Учителя проверяют свои силы, корректируют траекторию, чтобы проводить уроки лучше, интереснее и полезнее.