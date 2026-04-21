«Наш долг — окружить заботой»: Андрей Чибис увеличил детям войны единовременную выплату к 9 Мая до 5 тысяч рублейСеверян приглашают 25 апреля на Всероссийский субботник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.26 19:30

27 педагогов приняли участие в региональном этапе «Учитель года Мурманской области»

Открытие конкурса провели в Министерстве образования и науки нашего региона.

Наталья Роскина работает в школе уже 4 года. Выбор профессии был связан с педагогическим опытом мамы. В конкурсе она участвует третий раз, а до этого пробовала свои силы в «Педагогическом дебюте». Сейчас Наталья идёт на основную номинацию «Учитель года». В следующем году ей предстоит выпустить пять девятых классов.

Наталья Роскина, учитель математики школы №49 г. Мурманск: «Я решила стать учителем после того, как сама стала мамой. И поняла то, что мне очень нравится работать с детьми, учить детей чему-то новому. И в какой-то момент своей жизни я поняла, что мне действительно очень хочется попробовать себя учителем. Поэтому я пошла работать в школу, учителем математики. Я получаю огромное удовольствие от горящих глаз моих учеников».

Первым испытанием для конкурсантов стало педагогическое интервью. На нём учителя отвечали на вопросы, демонстрировали общую культуру, профессиональную компетентность и личностные качества.

В Североморске провели аналогичные испытания. Также в программе конкурса открытый урок. Участники называют его главным этапом, где показывают своё педагогическое мастерство. Финалисты дополнительно проводили мастер-классы для коллег.

Дарья Морозова, учитель биологии лицея №1 ЗАТО г. Североморск: «Профессия учитель действительно принимает на себя много вызовов. Но когда ты видишь горящие глаза детей, конечно же, не возникает вопросов в контексте того, почему я выбрала эту профессию. А самое главное, дети меня заряжают, а благодаря им я могу заряжать их».

Дмитрий Левитес, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель России: «Сегодняшние учителя, как я уже сказал, они заложники новой модели школьного обучения. Той самой, где правит бал, регулярный менеджмент, эффективный преподаватель. Они вынуждены работать так. Таковы условия. Но когда они выходят на конкурс, когда глазенки-то загораются, ты видишь, что учитель остался учителем».

Этот конкурс объединяет не просто педагогов, а единомышленников, влюбленных в свою профессию.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Самое главное, это не стены, это не то оборудование, которое мы приобретаем, а люди. Люди, которые любят свою профессию, которые каждый день складывают душу и знания в наших детей. А у них уже есть очень хорошие результаты. И количество ребят, которые стали победителями, призёрами регионального, федерального уровней, у нас выросло в различных конкурсных мероприятиях».

По словам конкурсантов, данное состязание стимулирует к развитию. Учителя проверяют свои силы, корректируют траекторию, чтобы проводить уроки лучше, интереснее и полезнее.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Даёшь Бюджетный совет! В России предлагают создать независимый орган для оценки финансовых решений властей-PRO Валюту (16+)Курсы доллара снизился почти на 65 копеек, евро теряет 61 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области отметил рост обращений в блоке «ЖКХ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Депутаты корректируют региональный закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять