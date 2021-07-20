27-я мурманская школа готовится к началу нового учебного года

Её уникальность в том, что здесь есть бассейн, дети могут заниматься водными процедурами в стенах родной школы. В этом году рабочие ремонтируют душевые и раздевалки.

Чашу бассейна 27-й школы обновили в прошлом году. Теперь пришла пора отремонтировать душевые, раздевалки и систему вентиляции. Работы идут согласно графику. И уже осенью дети смогут комфортно заниматься плаванием в школьном бассейне, за чистотой которого следят специалисты.

Ирина Троянова, и.о. директора 27-й мурманской школы: «У нас есть техник бассейна, лаборант, который два раза в месяц сдаёт воду на анализы. Ведётся контроль качества воды. 1-4-е классы ребятки занимаются уроками физкультуры. Плюс с 16 часов дети района могут заниматься дополнительно. Соответственно, более тысячи детей посещают бассейн».

Кроме того, в учебной части школы сейчас обновляют несколько кабинетов, причём собственными силами.

Во время осмотра учреждения сити-менеджер Евгений Никора отметил, что необходимо также отремонтировать потолок в кабинете информатики. И заменить оставшиеся старые окна.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Только на эту школу, чтобы завершить замену окон, потребуется больше 30 миллионов. Окна в школах достаточно дорогие. А по всем школам города нужно больше миллиарда рублей. Поэтому здесь мы рассчитываем на поддержку правительства региона. Она уже есть. В этом году мы получаем софинансирование на замену оконных блоков в прогимназиях».

Отметим, что всего в этой школе обучаются 844 ребёнка. Одно из основных направлений работы образовательного учреждения - военно-патриотическое воспитание детей, поэтому здесь также сформирован отряд «Юнармии».