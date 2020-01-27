27 января отмечается 76 лет со дня снятия блокады Ленинграда

Эта важная дата не только для тех, кто пережил те страшные дни, но и для всей истории Великой Отечественной войны. В этот знаменательный день по всей стране сегодня прошли памятные акции.

В областной научной библиотеке Мурманска провели встречу с ветеранами войны, теми, кто выжил в оккупированном немецкими захватчиками городе, чтобы пообщаться с ними и услышать из первых уст воспоминания о событиях той войны.

Геннадий Лидер, житель блокадного Ленинграда: «Хоть и говорят, что Ленинград надо было сдать. Его нельзя было ни в коем случае сдавать, потому что, во-первых, немецкое командование и Гитлер планировали уничтожить население, а город стереть с лица земли».

За 872 дня блокады фашистами в Ленинграде погибли от 700 тысяч до полутора миллионов человек. Всего лишь 3% умерли от бомбежек и обстрелов, остальные - от голода.