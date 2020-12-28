271 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области

За выходные 19 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+122), Печенгском (+32) и Кандалакшском (+26) районах.

Статистика беспощадна, пока о снижении уровня распространения коронавируса не может идти речи. Самые оптимистичные прогнозы, которые дают эксперты, говорят об улучшении эпидемической ситуации весной.

Заметно ускорить процесс может вакцинация, в регионы уже посыпают первые партии препарата. Согласно данным, озвученным вице-премьером Татьяной Голиковой, в январе будет произведено 1,5 миллиона доз вакцины «Спутник V», с февраля - 3 миллиона, с апреля - 6 миллионов доз в месяц. По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, нарастание производства вакцины будет гарантией того, что к ноябрю следующего года большая часть или около 70% населения получат прививку, что гарантирует наличие популяционного иммунитета. Инфекция станет вакциноуправляемой.