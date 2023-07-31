2740 килограммов батареек собрали и отправили на переработку из Мурманской области

В рамках соглашения на утилизацию были вывезены батарейки, собранные по итогам весенних акций в школах и гимназиях региона, а также принятых от граждан в пунктах, организованных министерством.

В июне региональное Минприроды заключило соглашение по приёму отработанных батареек для переработки с Национальной экологической компанией, которая находится в Ярославле.

Это одно из немногих предприятий в стране, на котором батарейки утилизируются без вреда для окружающей среды и с получением вторичной продукции.

В рамках соглашения на утилизацию были вывезены батарейки, собранные по итогам весенних акций в школах и гимназиях региона, а также принятых от граждан в пунктах, организованных министерством.

Адреса пунктов приёма батареек можно найти на сайте регионального Минприроды.