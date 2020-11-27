275 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Наш регион преодолел отметку в 26,5 тысячи больных коронавиурсом, выявленных за время тестирования. Всего же государственные лаборатории Заполярья сделали более 578 тысяч анализов.

Больше всего случаев заболевания в Мурманске (+113), Кандалакшском районе (+39), Мончегорске (+29). 8 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом, уровень распространения которого остаётся высоким. Поэтому правительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения до 24 декабря.

Решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона. Работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности.