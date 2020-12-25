275 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+125), Печенгском районе (+36) и Североморске (+23).

Областное правительство продлило самоизоляцию для старшего поколения до 21 января 2021 года. На весь период ограничительных мер, работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности. Решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона.

Но есть и послабления в ограничительных мерах. В Мурманской области разрешили театры на улице. Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства, согласно которому в регионе разрешается проводить театрализованные представления на открытом воздухе. Главное условие - соблюдение социальной дистанции зрителями.