277 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

8 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+126), Мончегорске (+38) и Кандалакшском районе (+36).

Эксперты напоминают, что самолечение при симптомах коронавиурса или ОРВИ - не лучшее решение. Например, антибиотики на CОVID-19 вообще не действуют, а вот осложнения могут вызвать. Напоминают эпидемиологи и про маски - их ношение в общественных местах обязательно, да и делать это нужно правильно – торчащий из-под средства индивидуальной защиты нос, сводит на нет сам принцип такого рода мер. Менять маски так же рекомендуется чаще, а не таскать в кармане одну – на все случаи жизни.