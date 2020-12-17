277 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Регион преодолел отметку в 32 тысячи инфицированных, с начала тестирования на коронавирус.

Больше всего заболевших в Мурманске (+112), Кандалакшском районе (+53) и Мончегорске (+23). 8 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности Мурманской области, с 16 декабря стационарные учреждения социального обслуживания населения в Мурманске, Мончегорске и Североморске, а также Комплексный центр социального обслуживания населения в Апатитах заработают в обычном режиме.

Напомним, «вахтовый» метод (закрытый двухнедельный режим) в этих учреждениях ввели 26 октября по предложению главного санитарного врача региона. Стабилизация обстановки позволила принять такое решение. Постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.