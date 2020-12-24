277 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Наш регион преодолел отметку в 34 тысячи инфицированных, зарегистрированных с начала тестирования на коронавирус в Заполярье.

6 человек умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Больше всего заболевших в Мурманске (+131), Печенгском районе (+24) и Оленегорске (+22).

Главным способом преодолеть пандемию многие специалисты называют вакцинацию, но что делать с мутациями коронавируса, ведь они могут вызвать более тяжёлые для человека последствия. Пока российские учёные, в отличие от британских коллег, новых штаммов не регистрировали, но они не исключают их появление. Научное сообщество уже давало пояснение, мол, существующая вакцина будет эффективна и против новых мутаций коронавируса.

Представители власти разрешат записываться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг. Наладить такую функцию поручено федеральным Минцифры и Минздраву. Кроме того, ведомствам поручено определить приоритеты при вакцинации от коронавируса в зависимости от возраста и места работы. Срок исполнения поручения - 31 января 2021 года.

В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины «Спутник Ви» произведено или будет произведено в ближайшие дни.

А в это время Сергей Шойгу сообщил, что заболеваемость коронавирусом в армии на 37% ниже средней по стране. Это стало возможным благодаря принятым мерам по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте. Шойгу отметил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом «Спутник Ви». В этой кампании, уточнил министр, в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдаленные гарнизоны в разных уголках страны. Глава ведомства также напомнил, что министерство за год возвело по России 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных с коронавирусом. В эти центры, добавил он, поставлено 24 тысячи единиц разного медицинского оборудования.