278 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

В общей сложности с начала тестирования коронавирусом в регионе заболели почти 25,5 тысячи человек. Больше всего заболевших в Мурманске (+111), Оленегорске (+42), Североморске (+31).

За выходные 22 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Специалисты напоминают, что лечиться от COVID-19 антибиотиками нельзя, равно как и ставить себе диагноз. Определить болезнь может только врач, а вот самолечение препаратами от бактериальных инфекций, могут даже ухудшить самочувствие, например, вызвать аллергию, нарушить работу почек и печени.