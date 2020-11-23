День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.11.20 19:30
278 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки
В общей сложности с начала тестирования коронавирусом в регионе заболели почти 25,5 тысячи человек. Больше всего заболевших в Мурманске (+111), Оленегорске (+42), Североморске (+31).
За выходные 22 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.
Специалисты напоминают, что лечиться от COVID-19 антибиотиками нельзя, равно как и ставить себе диагноз. Определить болезнь может только врач, а вот самолечение препаратами от бактериальных инфекций, могут даже ухудшить самочувствие, например, вызвать аллергию, нарушить работу почек и печени.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
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Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
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