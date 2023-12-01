279 авиаполк Северного флота празднует 50-летие

В честь этого события состоялся большой праздничный концерт с поздравлениями и награждениями.

279 корабельный истребительный авиаполк имени дважды Героя Советского Союза Сафонова существует уже полвека. За это время в его составе боевую службу несли сотни отважных лётчиков, единственных в России практикующих взлёт и посадку на палубу авианосца.

Павел Подгузов, заслуженный лётчик России: «Это жизнь. Это, наверное, самое лучшее, что цивилизация создала. Подъём и радость, что не прерываются этапы пути поколений».

В честь юбилея в стенах Драмтеатра Северного флота состоялся праздничный вечер. Встречаясь под торжественную музыку оркестра, военные лётчики расположились в зале, где для них организовали большой концерт. Со сцены авиаторов поздравили командующий флотом и глава региона.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «История полка несомненно связана со становлением, развитием одной из самых престижных и славных составляющих морской авиации Морского флота России - палубной авиации».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для меня большая честь быть сегодня в юбилей славного 279 авиаполка, чествовать лётчиков-героев, которые рисковали, рискуют и, к сожалению, будут рисковать, выполняя боевую задачу, учебную, чтобы обеспечивать авиазвено наших морских сил Северного флота. Чтобы наше государство все задачи, которые перед ним стоят, выполняло».

Лучших лётчиков и других отличившихся военнослужащих авиаполка наградили на сцене драмтеатра.