279 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+112), Кандалакшском (+51) и Печенгском (+29) районах.

Что касается вакцинации от коронавируса, то прежде всего, она затронет врачей и учителей. Однако директор центра Гамалеи, специалисты которого и разработали один из препаратов, полагает, что в 2021 году удастся привить от COVID-19 большую часть населения России и тем самым снизить масштабы пандемии. Научные сотрудники центра так же отметили, что вакцина «Спутник V» подтвердила свою высокую эффективность, о которой свидетельствовали все данные первоначальных этапов исследования. Эффективности вакцины превышает по их оценкам 90%.