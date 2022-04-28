28 апреля – День рождения службы скорой медицинской помощи в России

Профессиональный праздник работников скорой медицинской помощи был официально утверждён в 2020 году, когда страна находилась в сложной ситуации в связи с пандемией. Сегодня работников скорых поздравили в стенах Министерства здравоохранения региона.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «О роли сотрудников скорой помощи, наверное, даже трудно сказать, что она маленькая, она огромная и очень важно, что действительно есть такой день, персональный День сотрудников скорой помощи. И то, что сегодня мы будем чествовать наших доблестных медицинских работников в Мурманской области, это дорогого стоит. Особенно в нынешний период, когда мы пережили самые тяжёлые времена по оказанию медицинской помощи на фоне пандемического процесса».

Работа в скорой - одна из самых сложных в сфере здравоохранения. Её специалисты круглосуточно стоят на страже нашего здоровья и первыми встречаются с бедами и болью.

Наталья Черкасова, исполняющая обязанности главного врача станции скорой медицинской помощи: «Мы работаем в любое время года, в любой ситуации, в любое время суток. Постоянно находясь на передовой, буквально все сутки оказываем медицинскую помощь».

На праздничном вечере сотрудникам вручили почётные грамоты и благодарственные письма от губернатора Мурманской области. Благодаря своевременно оказанной профессиональной помощи медиками скорых была спасена не одна жизнь.