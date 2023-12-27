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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.23 19:30

28 декабря в Мурманске последний день работы «Норвежской выставки»

На ней представлены коллекции скандинавского бренда «Бъёрн Ларсен».

Почти все крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок. Остаток из 12 закрывшихся магазинов «Бьёрн Ларсен» распродаётся на «Норвежской выставке» с убытком для норвежской компании, но с уникальной выгодой для россиян.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой: вывезти товар – не выгодно, товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах – дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Ближайшие пять лет, вероятно, не будет возможности купить брендовые вещи из недружественных стран. Даже за большие деньги. На «Норвежской выставке» представлены зимние, демисезонные мужские и женские модели – укороченные, средней длины, удлинённые под пиджак; прямые, и приталенные; с отстегивающимся мехом. В общем, свой выбор могут сделать и те, кто находиться на улице короткое время, и те, кто предпочитает продолжительные прогулки. В наличии размеры от 42-го до 72-го.

Анастасия Ищук, менеджер «ORSO GROUP»: «Эта модель «Аляска». Она на авиационном нейлоне, внутри наполнитель - верблюжья шерсть. За счёт этого соблюдается система климат-контроля. Для мужчин идеальный вариант за счёт большого количества карманов и внутри, и снаружи. Мех - енотик. По цене она раньше была 55 тысяч рублей, сейчас 24900».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, её не продувает, а самое главное, ткань «дышит». Внутри у неё наполнитель - пух «Дюпонт Сорона», его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно и в помещении, и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Тысячи горожан и гостей Мурманска и области смогли посетить выставку и примерить модели фирмы «Бьёрн Ларсен». Мы получили немало положительных отзывов от довольных покупателей. Те, кто не посетил распродажу, могут ещё успеть купить зимние брендовые вещи норвежского производства. Такой цены больше не будет никогда. Особенно для вещей столь высокого качества.

Елена Затекина, покупатель: «Купила пуховик. Бежала мимо с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось – европейское качество, хороший бренд. Цветовое решение нашла для себя – светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую».

- Нравится?

- Тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает, чтобы положить документы и всё остальное».

Валентин Мохов, покупатель: «Замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки»

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

28 декабря «Норвежская выставка» работает последний день с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», справа от отдела «Мои документы»); в ТЦ «Лига» на проспекте Ленина, 19а (напротив ЗАГСа) и в торговом центре «Гермес» на улице Баумана, 3 (ориентир - воздушные шары).

 

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