28 февраля в бразильском порту Салвадора завершится международная кругосветная парусная экспедиция «Братство‑2025»

Океанская яхта «Фратернидаде» под управлением бразильского капитана Алейшо Белова и российского капитана Сергея Щербакова замкнёт уникальный маршрут, соединивший мыс Челюскин и мыс Горн и включавший прохождение Северного морского пути.

У Алейшо Белова за плечами пять кругосветок, из них три одиночных. Но не пройденным оставался самый сложный маршрут по Северному морскому пути. Поэтому и появилась идея пройти этот путь совместно с российскими мореплавателями. И одной из точек международной парусной экспедиции вокруг света под названием «Братство 2025» стал Мурманск и Кольский залив

Сергей Щербаков капитан экспедиции: «Мы с 15 июля из Мурманска стартовали, а потом начался самый сложный этап прохождения морского пути. Я, в основным, штурманом был».

Весь маршрут кругосветки составил около 24 тысяч морских миль с заходом в самую северную и самую южную точки земного шара и прохождением Северного морского пути. Это судоходная магистраль, проходящая через Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово моря вдоль северных берегов России. Длина основной ледовой трассы от новоземельских проливов до порта Провидения - 5610 км.

Николай Терлеев, участник экспедиции: «У меня от экспедиции только добрые чувства и неподдельный интерес».

Ольга Величко, участница экспедиции: «Севморпуть пройти очень круто! Мало женщин, которые смогли это сделать».

Экспедиция «Братство‑2025» проходит под флагом сразу нескольких юбилеев: 80‑летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 180‑летия Русского географического общества, 20‑летия БРИКС и 200‑летия установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией.