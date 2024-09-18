28 и 29 сентября в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоится полуфинал Мурманской официальной лиги КВН

Впервые за много лет организаторы проведут этап в две игры. Каждой команде предстоит принять участие в трёх конкурсах: «Приветствие», «Импровизации» и «Музыкальном домашнем задании».