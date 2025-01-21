28-летний курьер-мошенник, обманувший пенсионерку, может сесть на 10 лет

Мурманские полицейские задержали пособника телефонных мошенников. Он отправил организаторам преступления более двух миллионов рублей, которые передала ему пенсионерка.

Летом прошлого года 83-летней мурманчанке позвонила якобы сотрудница оператора сотовой связи. Она сообщила женщине, что у неё заканчивается срок договора на оказание услуг и для его продления нужно назвать код из СМС-сообщения.

После того, как цифры были названы, разговор был окончен, однако, спустя некоторое время пенсионерке вновь позвонил уже якобы сотрудник банка и рассказал о попытках снять деньги с её карты, а также убедили женщину перевести 900 тысяч рублей на «безопасный счёт».

Но и на этом мошенники не остановились и позвонили снова с предложением продать квартиру, чтобы также обезопасить финансы.

Валерия Филиппова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области: «Спустя три месяца мурманчанка продала свою единственную квартиру за 2 миллиона 300 тысяч рублей, а когда к ней пришёл неизвестный мужчина, не раздумывая, отдала ему деньги. И только когда в дверь квартиры постучали новые владельцы и сообщили о том, что пришло время выселяться, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию».

Во время расследования полицейские задержали 28-летнего курьера, который сразу же во всем признался и вернул пенсионерке деньги за проданную квартиру.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, максимальное наказание за которое до 10 лет лишения свободы.