28 марта состоится акция «Час Земли»

Эту ежегодную акцию организует Всемирный фонд дикой природы.

Цель акции - выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

К проекту присоединяются и многие мурманские организации, предприятия и ведомства, например, областное правительство. В этом году в связи со сложившейся ситуацией «Час Земли» уходит в онлайн, фонд отменил ряд крупных экологических мероприятий, которые сопутствовали акции. Зарегистрировать своё участие в проекте можно через интернет. Самый активный город получит переходящий кубок «Часа Земли», сообщила Татьяна Юлусова, пресс-секретарь Баренц-отделения WWF России.