28 мая – особенный день для всех жителей Заполярья. Мурманская область отметила свой 87-й день рождения

Сегодня регион продолжает развиваться, а его жители делятся с журналистами «Арктик-ТВ» своими пожеланиями и рассказывают о переменах, которые произошли за эти годы.

Регион славится героической историей, боевыми подвигами, богатыми природными ресурсами и, самое главное, добрыми и отзывчивыми людьми, которые всегда жили здесь.

Сегодня регион продолжает развиваться, а его жители делятся с журналистами «Арктик-ТВ» своими пожеланиями и рассказывают о переменах, которые произошли за эти годы.

- Я желаю Мурманской области и Мурманску процветания.

- Всё делается для того, чтобы жить здесь … Чтобы люди приезжали на Север, оставались здесь жить, как это было раньше.

- Процветания городу и области … Всем привет, а городу особенно.

- Никогда не сдаваться.