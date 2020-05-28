28 мая православные верующие отмечают Вознесение Господне

Это один из важнейших для церкви праздников, который справляют на 40-й день после Пасхи. Празднование этого события длится 10 дней - до праздника Святой Троицы.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан совершил праздничную Божественную литургию в храме Спаса-на-Водах города Мурманска. Служба была организована с соблюдением всех коронавирусных ограничений.