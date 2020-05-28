28 мая свой профессиональный праздник отмечают сотрудники пограничной службы ФСБ России

На протяжении многовековой истории нашей страны защитники её рубежей всегда с честью выполняли свой долг, проявляли преданность Родине, стойкость и мужество.

В годы Великой Отечественной войны первыми, приняв на себя вражеский удар, пограничники проявили образцы стойкости, самоотверженности и героизма, с доблестью бились с врагом на полях сражений, проводили рейды по тылам противника, пресекали деятельность шпионов, диверсантов и бандитов.

Сегодня пограничная служба ФСБ решает важные, ответственные задачи, располагает необходимыми силами и средствами для обеспечения безопасности нашего государства. День пограничника – один из значимых ведомственных праздников страны.