28 ноября состоится III региональная конференция на тему «Реализация Конвенции по делам инвалидов в муниципальных образованиях»

В 1992 году с целью повышения осведомленности и поддержки важных вопросов, касающихся жизни и быта инвалидов 3 декабря провозгласили Международным днём инвалидов. В преддверье этого события в Мурманской области традиционно пройдут различные встречи, конференции и круглые столы. Участники обсудят актуальные проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в повседневной жизни и расскажут об уже проделанной работе.

В Мурманской области проживают более 30 тысяч инвалидов, это 4% от общего числа жителей региона. И хоть цифра, на первый взгляд, кажется колоссальной, на самом деле она меньше, чем в других регионах. В среднем по Северо-Западному федеральному округу доля населения людей с ограниченными возможностями составляет около 8%. О том, что особые люди сталкиваются со многими препятствиями, забывать нельзя ни на уровне государства, ни на уровне региона.

- Изменения есть, я думаю, их видит любой человек, - считает Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Есть элементы доступной среды, которые появились в административных зданиях, которые появились на наших перекрёстках, которые появились на транспорте.

Речь идёт о специальных приспособлениях, которые призваны упростить жизнь людям с ограниченными возможностями: звуковые сигналы на пешеходных перекрёстках, пандусы у входов в здания и в общественный транспорт… В Мурманской области определены 1464 объекта, которые отнесли к приоритетным. Речь идёт не о жилых помещениях, а о школах, больницах, поликлиниках, административных зданиях и учреждениях социального обслуживания. Каждый из таких объектов имеет паспорт доступности, однако, это не обозначает их 100% доступность для инвалидов. Он лишь констатирует ситуацию, на какой стадии находится работа по адаптации здания для всех групп населения.

- У нас в этом году на утверждении находится план кульминационных мероприятий. В этом году, во-первых их стало больше, 41 мероприятие внесено в областной план, - говорит Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Во-вторых, мы акцент сделали в сторону муниципальных учреждений. Помимо традиционных конкурсов, фестивалей, концертов, которые так или иначе проходят с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, появилась ещё одна новая составляющая - встречи руководителей муниципалитетов с общественными организациями инвалидов.

Подобные мероприятия уже стали доброй традицией в нашем регионе. На следующей неделе, 28 ноября, состоится III региональная конференция на тему «Реализация Конвенции по делам инвалидов в муниципальных образованиях». На встрече обсудят уже выполненную и предстоящую работы в рамках проекта «Доступная среда», рассмотрят проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями на территории нашего региона.

Ежегодно это мероприятие становится дискуссионной площадкой для открытого диалога между представителями органов власти и общественными организациями.