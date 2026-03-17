Праздник Севера-2026: 52-й Мурманский лыжный марафон соберёт около трёх тысяч спортсменов из 64 регионов страны, а также Германии, Словакии и Республики Беларусь
28 победителей и 184 призёра: в Мурманске подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Более тысячи молодых ребят показали свои интеллектуальные способности в 22-х предметах. По результатам регионального этапа определили 28 победителей и 184 призёра.

София Коноплева, пожалуй, самая разносторонняя участница этого года. Девушка показала лучший результат по литературе и стала призёром по трём предметам – обществознанию, экономике и искусству.

София Коноплева, победитель и призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: «Олимпиада – это вызов, и в первую очередь, твоим знаниям, умениям. Всегда нужно уметь с этим справиться».

А вот эрудированная Анна Вторникова впервые решила продемонстрировать свои знания на олимпиаде в 7-ом классе. Сейчас она уже в 9-ом, но до сих пор вспоминает, как тогда обошла со своими высокими показателями старшие классы. Девушка поделилась, что таких результатов ей помогает достичь усиленная подготовка и насмотренность, так как олимпиадные задания намного сложнее школьной программы.

Анна Вторникова, победитель и призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: «Я готовилась на онлайн-курсах, также мне помогали учителя, я решала задания прошлых лет».

Приятным бонусом для победителей и призёров регионального этапа являются дополнительные баллы при поступлении в Мурманский арктический университет.

Марк Зинатуллин, призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: «Олимпиада – это хороший шанс показать себя, что ты знаешь, соревновательный дух присутствует, есть какие-то материальные ценности, например, поступление в университет по льготной программе и деньги».

Самыми популярными предметами в этом году стали обществознание, английский язык и литература. Меньше всего было участников по направлениям немецкий и французский языки - по три в каждом.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Сегодня мы чествуем около 200 победителей и призёров - это каждый шестой ребёнок, который принял участие в региональном этапе ВсОШ. Напомню, что по решению главы региона, победители и призёры заключительного этапа получают премию до 200 тысяч рублей, а наставники до 150 тысяч».

Участники, набравшие необходимое количество баллов на региональном этапе, представят регион на всероссийском - самом массовом интеллектуальном состязании в мире.

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
-

