28 сентября будет открыт железнодорожный мост через реку Кола

Речь об участке железной дороги рядом со станцией Выходной. Напомним, 30 мая этого года старая конструкция моста обрушалась. Сообщение с Мурманском по важной магистрали было прервано до открытия обходного участка пути.

С понедельника поезда пойдут, как и раньше, напрямую. Сейчас локомотивы дают пятикилометровый крюк через Мурмаши и центр Колы.

Новый мост представляет собой металлическую конструкцию длиной 110 метров с заездами с обеих сторон по 18 метров каждый. Опор в русле реки у нового искусственного сооружения нет, только береговые устои. Предполагается, что в церемонии открытия сооружения примут участие руководство РЖД, министр транспорта России и глава региона.