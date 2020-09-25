День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.20 19:30
28 сентября будет открыт железнодорожный мост через реку Кола
Речь об участке железной дороги рядом со станцией Выходной. Напомним, 30 мая этого года старая конструкция моста обрушалась. Сообщение с Мурманском по важной магистрали было прервано до открытия обходного участка пути.
С понедельника поезда пойдут, как и раньше, напрямую. Сейчас локомотивы дают пятикилометровый крюк через Мурмаши и центр Колы.
Новый мост представляет собой металлическую конструкцию длиной 110 метров с заездами с обеих сторон по 18 метров каждый. Опор в русле реки у нового искусственного сооружения нет, только береговые устои. Предполагается, что в церемонии открытия сооружения примут участие руководство РЖД, министр транспорта России и глава региона.
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