280 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Регион преодолел отметку в 26 тысяч инфицированных. 7 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+129), Кандалакшском районе (+54) и Североморске (+30).

Накануне стало известно, что вакцина от CoVID-19 войдет в перечень жизненно важных препаратов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Цены на медикаменты из перечня регулируются государством. Кроме того, льготникам такие препараты выдаются бесплатно. Поэтому, чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно станет для граждан.

С 2021 года перечень будет расширен до 788 наименований. При этом вакцины от коронавируса в список внесут чуть раньше – в начале декабря 2020 года. Это обеспечит их доступность.