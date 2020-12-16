281 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки

7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+116), Кандалакшском районе (+47) и Мончегорске (+27).

Теперь при симптомах коронавируса можно обращаться по короткому номеру 122. Это бесплатный единый федеральный номер для всей страны.

Информационно-справочная служба «122» позволит гражданам с 9 до 21 часа получать актуальную информацию по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в области, а также по принимаемым антивирусным мерам. Позвонив по короткому номеру, можно сообщить о прибытии из-за границы или о контакте с заболевшим, связаться с колл-центром, обратиться по вопросам ведения бизнеса в условиях пандемии, соединиться с «горячей линией» Роспотребнадзора или волонтёрским центром Мурманской области.

В период с 30 ноября по 16 декабря на номер 122 поступило более 4 тысяч звонков.