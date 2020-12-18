282 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Больше всего заболевших в Мурманске (+113), Кандалакшском районе (+33) и Североморске (+23).

После Нового года должна начаться вакцинация от кроновируса, первые партии препарата уже поступили в регион. Сейчас прививку делают группам риска – врачам, работающим в ковидных зонах и учителям.

Во время пресс-коференции Президент РФ упомянул и «лайт-вакцину» от COVID-19, которая должна появиться ближайшее время. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург разъяснил её состав и действие. «Лайт» это первый компонент полноценной вакцины «Спутник-ВИ». Предполагается, что после такой прививки иммунитет к коронавирусу будет сохраняться три–четыре месяца, а её эффективность составит около 85%. При этом такая прививка исключит тяжёлое течение COVID-19.

Александр Гинцбург отметил, что через три месяца после введения «лайт-вакцины» можно будет поставить второй компонент «Спутника V», тогда это будет полноценная вакцинация и иммунитет к COVID-19 будет продлён.