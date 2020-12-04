День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.20 19:30
283 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено за прошедшие сутки в Мурманской области
6 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.
Больше всего заболевших в Мурманске (+103), Кандалакшском районе (+49) и Североморске (+31).
Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отвечает на часто задаваемые вопросы. В это раз специалисты затронули тему получения результатов тестов. Так вот, есть два способа: смс-сообщени - лаборатория пришлёт результат, если пациент предварительно дал своё согласие на получение рассылки. Второй способ - звонок. Результат может сообщить сотрудник службы дистанционного ковидного мониторинга. Отметим, что эти варианты справедливы только для государственных лабораторий.
Комментарии
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Последние комментарии
Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
Сергей
03.12.20 11:07
Благодарю за информацию!
Комментарий к новости:Великому Высоцкому исполнилось бы 77 лет
Иннокентий
02.12.20 12:38
В Мурманске, на участке ЕЦРС, в душевой грибы черные растут, запрещают велосипеды на территории парковать. Ни спорта, ни гигиены.
Комментарий к новости:Каждый дом нуждается в тепле
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