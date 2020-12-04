283 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено за прошедшие сутки в Мурманской области

6 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+103), Кандалакшском районе (+49) и Североморске (+31).

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отвечает на часто задаваемые вопросы. В это раз специалисты затронули тему получения результатов тестов. Так вот, есть два способа: смс-сообщени - лаборатория пришлёт результат, если пациент предварительно дал своё согласие на получение рассылки. Второй способ - звонок. Результат может сообщить сотрудник службы дистанционного ковидного мониторинга. Отметим, что эти варианты справедливы только для государственных лабораторий.