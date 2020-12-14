283 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено за прошедшие сутки в Мурманской области

За выходные дни 16 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+135), Кандалакшском (+33) и Печенгском (+30) районах.

Несмотря на начало горнолыжного сезона и снятия ряда других мер, в регионе по-прежнему ограничена работа точек общепита, посещение общественных мест запрещено без маски, тоже касается и городского транспорта.

Если предметов индивидуальной защиты у вас не будет, то, например, в магазине вам вправе отказать в обслуживании.