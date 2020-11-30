День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.20 19:30
284 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки
За выходные регион преодолел цифру в 27 тысяч инфицированных, столько зафиксировано с момента начала тестирования на коронавирус в области.
Больше всего заболевших в Мурманске (+101), Кандалакшском районе (+42) и Североморске (+37). За выходые 8 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.
Эпидемиологи напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности: ношении масок и социальной дистанции. К таким ограничениям стоит привыкнуть, пандемия ближайшее время никуда не денется.
Эксперты ВОЗ, сравнивают её с марафоном, говорят, что меньше болеть коронавирусом будут только после того, как сформируется коллективный иммунитет, а это, в том числе зависит и от процесса вакцинации.
Комментарии
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Последние комментарии
Павел
29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Адмирала флота Лобова вводятся ограничения движения автотранспорта
Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
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No name
25.11.20 21:59
Почему Петя сидит?
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