284 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

За выходные регион преодолел цифру в 27 тысяч инфицированных, столько зафиксировано с момента начала тестирования на коронавирус в области.

Больше всего заболевших в Мурманске (+101), Кандалакшском районе (+42) и Североморске (+37). За выходые 8 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Эпидемиологи напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности: ношении масок и социальной дистанции. К таким ограничениям стоит привыкнуть, пандемия ближайшее время никуда не денется.

Эксперты ВОЗ, сравнивают её с марафоном, говорят, что меньше болеть коронавирусом будут только после того, как сформируется коллективный иммунитет, а это, в том числе зависит и от процесса вакцинации.