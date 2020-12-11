285 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

7 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+141), Кандалакшском районе (+35), Оленегорске (+27).

В регионе стартует третий этап исследования на антитела к коронавирусу, он пройдёт с 10 по 21 декабря. Исследователям предстоит определить дальнейшую стойкость иммунного ответа и его динамику у каждого волонтёра и в популяции в целом. Кроме того, это даст возможность оценить изменение иммунной прослойки населения в динамике за период с августа по декабрь.

Участники третьего этапа уже получают приглашения по электронной почте.