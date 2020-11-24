День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.20 19:30
285 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за прошедшие сутки в Мурманской области
8 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.
Больше всего заболевших по региону в Мурманске (+131), Североморске (+32) и Мончегорске (+31).
Пока лекарства от коронавируса не получили широкое распространение, лечиться больным приходится общими противирусными препаратами. В областном правительстве заявили, что помогут региональным аптекам в поиске поставщиков лекарств от ОРВИ и CoVID-19.
Совместно с Минпромторгом ведётся мониторинг предложений от заводов и дистрибьюторов. Аптеки получат дополнительные коммерческие предложения от поставщиков с информацией о том, в каких объёмах и по каким ценам можно закупить лекарственные средства.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
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