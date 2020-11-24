285 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за прошедшие сутки в Мурманской области

8 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших по региону в Мурманске (+131), Североморске (+32) и Мончегорске (+31).

Пока лекарства от коронавируса не получили широкое распространение, лечиться больным приходится общими противирусными препаратами. В областном правительстве заявили, что помогут региональным аптекам в поиске поставщиков лекарств от ОРВИ и CoVID-19.

Совместно с Минпромторгом ведётся мониторинг предложений от заводов и дистрибьюторов. Аптеки получат дополнительные коммерческие предложения от поставщиков с информацией о том, в каких объёмах и по каким ценам можно закупить лекарственные средства.