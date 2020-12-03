286 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

Регион преодолел число в 28 тысяч инфицированных, столько заразились коронавирусом с начала тестирования в Заполярье. Больше всего заболевших в Мурманске (+101), Кандалакшском районе (+50) и Североморске (+32). 7 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Только государственные лаборатории сделали почти 600 тысяч тестов на COVID -19. К слову, оперативный штаб ответил на часто задаваемые вопросы относительно анализов. Показания к тестированию на ковид определяет фельдшер или врач на основании действующих санитарных правил. Мазки берутся не у всех, а только у тех, кто относится к категориям, определенным санитарными правилами. Это пациенты, для которых ковид-статус имеет принципиальное значение, и от результата теста будет зависеть тактика лечения. Например, пациенты старше 65 лет с признаками ОРВИ; пациенты с пневмонией; лица, у которых признаки ОРВИ развились в рамках карантина после прибытия из-за границы; пациенты, имеющие признаки ОРВИ и находившиеся в подтвержденном контакте с пациентом, больным COVID-19; беременные с признаками ОРВИ; медицинские работники, заболевшие ОРВИ, при этом имеющие профессиональные риски заболеть коронавирусом.