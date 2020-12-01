287 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки

6 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Больше всего заболевших в Мурманске (+107), Кандалакшском районе (+52) и Североморске (+44).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому изменились правила поведения в период действия режима повышенной готовности при угрозе распространения CoVID-19. Новогодние утренники в общеобразовательных школах и детских садах разрешено проводить только на территории учреждений в рамках одного класса или группы. Участвовать в них вместе с детьми смогут лишь работники образовательной организации. С 1 декабря болельщики смогут посмотреть хоккейные матчи с открытых трибун.

Кроме того, теперь на территории железнодорожного и аэровокзала обязательно использовать маски. Ранее этот пункт не был уточнён, и некоторые пассажиры пренебрегали правилами. Эти решения призваны снизить риски распространения инфекции и приняты на основании предложений главного санитарного врача региона.